НАТО готова контактировать с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в преддверии заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, что организация осознает всю сложность отношений с Россией.

Он отметил, что НАТО готова к контактам с Россией, однако в данном вопросе нужно также желание самой Москвы.

"Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны. Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО", - цитирует главу Североатлантического альянса РИА Новости.

Напомним, заседание Североатлантического совета на уровне глав Минобороны состоится в Брюсселе 21 и 22 октября.