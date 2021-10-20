Двое жителей Кубани "нарубили" дров на 10 миллионов

Правоохранители Адыгеи в ходе проведения комплексных рейдовых мероприятий по декриминализации лесной отрасли задержали с поличным двоих "черных лесорубов", за три месяца ухитрившихся нарубить на территории Теучежского участкового лесничества дубов на 10 млн рублей.

"Лесорубами" оказались двое жителей Краснодарского края, в возрасте 19 и 36 лет, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с августа по октябрь 2021 года незаконно спилили дубы объемом около 60 кубометров и нанесли лесному фонду материальный ущерб на общую сумму более 10 млн рублей, - передает "АиФ-Адыгея".

У преступников конфисковали бензопилу, топор и другие улики.

В отношении задержанных следственным управлением МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконная рубка лесных насаждений".

Старший фигурант решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.