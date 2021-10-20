Мишустин и Мамин подчеркнули важность усиления борьбы с Covid-19 в России и Казахстане

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонный разговор с казахским коллегой Аскаром Маминым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

"Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в России и Казахстане", - указано в нем.

Мишустин и Мамин также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других сферах.

Кроме того, премьеры коснулись вопросов взаимодействия в ЕАЭС и СНГ.