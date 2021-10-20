Стала известна сумма ущерба от разлива нефти под Новороссийском

Ущерб экологии от разлива нефти в Черном море на объекте "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) под Новороссийском составил почти 4,5 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске. Он составил 4,482 млн рублей", - отметили в Росприроднадзоре, передает ТАСС.

Напомним, разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа.