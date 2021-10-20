Более 40% жителей Грузии переболели коронавирусом

Covid-19 на сегодня переболели 42% жителей Грузии, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он обратил внимание, что на конец прошлого месяца из скончавшихся от коронавируса лишь 23 человека были вакцинированы двумя дозами. Гамкрелидзе подчеркнул, что, по данным Центра, у привитого человека риск заразиться на 9,3% меньше, чем у невакцинированного.

Говоря о возможности введения новых ограничений, медик назвал прогноз неблагоприятным. "Сегодня были выданы поручения о подготовке пакета дальнейших действий. Я согласен, что нужны будут строгие решения. Какими они будут - это решит координационный совет", - цитирует главу Центра Sputnik Грузия.