Синоптики обещают жителям Казахстана дожди, снег и морозы

Уже завтра, 21 октября, циклон, который придет в Казахстан из районов Мурманска, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, - прогнозируют синоптики Казгидромета.

"В пятницу, 22 октября, на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны будут идти сильные осадки, гололед, усиление ветра, на севере, в центре и на востоке страны - с низовыми метелями, также ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3 градусов мороза, днем потеплеет до 2-10 градусов", - цитирует сообщение "АиФ"Казахстан".

Правда, заполярный циклон быстро отступит, и уже с 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, который принесет с собой постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха до 15-22 градусов в дневные часы, - отметили в "Казгидромете".