Новак предупредил о рисках роста цен на сельхозпродукцию

Напряженная ситуация на газовом рынке ведет к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, констатировал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что это приводит к удорожанию их продукции и создает риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию.

"В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию", - сказал вице-премьер в ходе совещания президента России с членами правительства.

Докладывая о ситуации на мировых энергетических рынках, он также отметил, что текущая ситуация на мировом рынке газа негативно сказывается на деятельности предприятий в смежных отраслях.