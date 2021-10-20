Жители Железноводска получат новые зоны отдыха

Уже в следующем году в в жилых районах ставропольского Железноводска появится четыре новых зоны отдыха по программе формирования комфортной городской среды, - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Железноводск приступил к подготовке документов для благоустройства новых четырех зон отдыха в соответствии с предложениями жителей города-курорта. Такое решение принято по итогам рассмотрения совместно с депутатами городской думы", - рассказал Моисеев, уточнив, что детские, спортивные и прогулочные зоны будут созданы в жилых районах Железноводска, поселка Иноземцево и Капельницы, передает ТАСС.

Очень приятно, что жители проявляют инициативу по благоустройству родного города. Власти и впредь будут рассматривать и реализовывать их предложения и наказы, - добавил Моисеев.