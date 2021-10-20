Водоемы Северного Кавказа наполнились молодью форели и лосося

С начала года в водоемы Северного Кавказа специалистами было выпущено более 1,5 млн экземпляров молоди ручьевой форели, сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

Также с начала 2021 года в рамках компенсационных мероприятий в притоки реки Терек выпущено 1 млн 49 тыс экземпляров молоди каспийского лосося." Выпускалась молодь на территории Кабардино-Балкарии четырьмя организациями", - приводит сообщение ТАСС.