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Водоемы Северного Кавказа наполнились молодью форели и лосося

Водоемы Северного Кавказа наполнились молодью форели и лосося

С начала года в водоемы Северного Кавказа специалистами было выпущено более 1,5 млн экземпляров молоди ручьевой форели, сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

Также с начала 2021 года в рамках компенсационных мероприятий в притоки реки Терек выпущено 1 млн 49 тыс экземпляров молоди каспийского лосося." Выпускалась молодь на территории Кабардино-Балкарии четырьмя организациями", - приводит сообщение ТАСС.

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Вестник Кавказа

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