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Путин пожаловался на друзей-антиваксеров

Путин пожаловался на друзей-антиваксеров

Президент России Владимир Путин рассказал об отношении родных и друзей к иммунизации от коронавируса.

По словам президента, в его близком окружении есть люди с недоверием относящиеся к вакцинации от коронавируса. "И это люди с высшим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. У нас лучшая в мире вакцина!" – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами российского правительства.

Ранее Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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