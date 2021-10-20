Путин пожаловался на друзей-антиваксеров

Президент России Владимир Путин рассказал об отношении родных и друзей к иммунизации от коронавируса.

По словам президента, в его близком окружении есть люди с недоверием относящиеся к вакцинации от коронавируса. "И это люди с высшим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. У нас лучшая в мире вакцина!" – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами российского правительства.

Ранее Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.