Минспорта России поможет Чечне с развитием футбола

Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Чечни и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола, - сообщили в пресс-службе Минспорта России.

"Соглашение включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе, в том числе - увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, а также создание условий для устойчивого развития профессионального футбола", - отметил министр спорта России Олег Матыцин, передает ТАСС.

Соглашение было подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни", - добавили в пресс-службе Минспорта России.