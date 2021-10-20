Тегеран запретил проезд иранских машин по Лачинскому коридору

МИД Ирана расценивает любой въезд на территорию Азербайджана за пределами его официальных границ как нарушение территориальной целостности АР, следует из письма, направленного гендиректором Управления международных перевозок и транзита Организации автомобильного транспорта ИРИ Мохаммадом Джавадом Хедаяти профсоюзам международных транспортных компаний.

Как передает иранское агентство Mehr, в письме он ссылается на директиву Министерства иностранных дел Ирана от 9 октября.

В коммюнике идет речь о запрете на въезд на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также в Лачинский район АР через Армению.

Кроме того, запрещается подписание любого торгового соглашения с карабахскими сепаратистами и выдача транспортным компаниям товаросопроводительных документов в зону ответственности российских миротворцев.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, данное письмо Мохаммада Джавада Хедаяти свидетельствует о сохранении конструктивных отношений Иран и Азербайджана, несмотря на антиазербайджанскую кампанию в иранских СМИ. "Новое правительство ИРИ могло по-своему отреагировать на твердую позицию Баку по неприкосновенности азербайджанских границ, и мы увидели как военные учения в северных провинциях, так и массу конфронтационных заявлений со стороны иранских политиков – однако на том уровне власти, где действительно принимаются кардинальные решения по внешней политике, никаких перемен не произошло. Поэтому Тегеран сначала ослабил негативную риторику, а теперь и перешел к позитивным примирительным действиям в отношениях с Баку", - сказал он.

"Я думаю, значительную роль в этом сыграла Россия: сначала на встрече глав МИД РФ и ИРИ было подчеркнуто, что Москва не поддерживает нагнетание напряженности в регионе и задержку ратификации Каспийской конвенции, обратив внимание на то, как сам Тегеран создает проблемы своим партнерам – а затем в Москве побывал глава Генштаба иранской армии, где на встрече с министром обороны диалог шел уже только о практическом сотрудничестве на благо обеих стран и региона, а не о поиске российского согласия на рискованные движения Ирана. России совершенно не нужны проблемы между ее стратегическими партнерами Азербайджаном и Ираном, и она сделала все возможное, чтобы остановить нарастание немотивированного негатива с иранской стороны, направив Тегеран на конструктивный путь", - подчеркнул Андрей Петров.

"Что важно, решения о запрете поездок иранских машин по Лачинскому коридору не было бы без ответной реакции со стороны Баку на обвинения Тегерана и провокационные военные учения. Имея большой опыт противостояния постоянным провокациям Армении, Азербайджан и с Ираном держался открыто, сдержанно, но твердо, подчеркивая легитимность всех своих решений и отсутствия какого-либо злого умысла против своих соседей. Иранские обвинения изначально были не обоснованы, и Баку всего лишь обнажил отсутствие у них оснований, одновременно указав на проблемы с трансграничным наркотрафиком, которые Тегеран не может устранить самостоятельно. В итоге Ирану ничего не осталось, как согласиться на законные требования Азербайджана уважать его суверенитет", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".