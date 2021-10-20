В экономику Северной Осетии будет инвестировано 110 миллиардов

В новой модели экономического развития Северной Осетии в республике планируется внедрить 130 проектов, - сообщил врио первого заместителя председателя правительства региона Мурат Агузаров.

"В соответствии с моделью предполагается реализация более 130 проектов с общим объемом инвестиций порядка 110 млрд рублей, что позволит создать дополнительно более 10 тыс рабочих мест", - рассказал Агузаров, передает "Интерфакс".

Так, в АПК республики будет инвестировано 36,2 млрд рублей, сто позволит создать более 2,5 тыс новых рабочих мест, в туризм - 23,1 млрд рублей и более 6 тыс рабочих мест; в промышленность - 4,5 млрд рублей и около 400 рабочих мест.

Все это позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и уровень заработной платы, и прирост налогов, - уточнил Агузаров.

В регионе достаточно большая избыточность трудовых ресурсов и, как следствие, высокий уровень безработицы, хотя формирование промышленного потенциала, сельского хозяйства, отраслевых направлений имеют хороший потенциал, который надо раскрывать, - отметил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.