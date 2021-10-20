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Чечня оказалась в числе регионов-лидеров по достижению коллективного иммунитета

Чечня оказалась в числе регионов-лидеров по достижению коллективного иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства назвала регионы, лидирующие по достижению коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции нового типа. В их числе – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Чечня и другие.

"Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета - это Московская область, Москва, республика Тыва, Чеченская республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, республика Карелия и Белгородская область", - сказала она, отметив, что

По словам Голиковой, низкий уровень коллективного иммунитета фиксируется в девяти регионах РФ – это Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатский край, Татарстан, Томская область, Ставропольский рай,  Карачаево-Черкесия, Адыгея и Челябинская область.

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