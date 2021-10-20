Загрязнение Волги обернется Астрводоканалу в 30 млн рублей штрафа

Рейд, проведенный сотрудниками межрегионального Росприроднадзора в районе водовыпуска № 4 северных очистных сооружений канализации на реке Прямая Болда, впадающей в Волгу, показал, что большая часть вины за загрязнение воды лежит на астраханском Астрводоканале.

Так, анализ проб природной воды, отобранной на участке в зоне ответственности Водоканала и на самом водовыпуске № 4 Северных очистных сооружений канализации, показал превышение ПДК загрязняющих веществ, - передает "АиФ Астрахань".

За за нарушение требований к охране водных объектов предприятию уже выписали штраф в размере 150 тыс рублей, теперь за загрязнение реки с Водоканала требуют еще 30 млн рублей – эта сумма ущерба выведена в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам, - говорится в сообщении.