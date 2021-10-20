В России объявлены длинные коронавирусные выходные

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями правительства по новым мерам против распространения коронавируса, озвученными сегодня в ходе заседания, проходящего в видеоформате, в том числе - с введением нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ему ввести по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. По ее словам, те регионы, где ситуация наиболее сложная, должны получить возможность сделать это ранее - с субботы 23 октября.

Кроме того, вице-премьер призвала ввести во всех регионах практику допуска, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты только по QR-кодам, то есть вакцинированных, переболевших, имеющих медотвод или отрицательный ПЦР-тест, после окончания нерабочих дней эту практику необходимо расширять, увеличивая число объектов и массовых мероприятий.

Еще одна мера, предложенная Голиковой, - введение по всей России самоизоляции для лиц старше 60 лет, работодателям рекомендуется отправить на удаленный режим всех невакцинированных сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Владимир Путин также согласился с предложением Голиковой дать регионам возможность при необходимости вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября.

Кроме того, глава государства поручил расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных, а также тех, кто контактировал с ними, так чтобы они могли сразу уходить на самоизоляцию, не распространяя заболевание.

Российский лидер отметил, что эпидемиологическая ситуация сложная, темпы распространения Covid-19 выросли, а уровень вакцинации остается невысоким, и именно этим во многом объясняется быстрота распространения инфекции. Поэтому, обратил внимание он, власти должны предпринять адекватные меры реагирования, чтобы максимально защитить жизнь и здоровье людей, минимизировать последствия заболевания, сбить темпы распространения вируса и помочь системе здравоохранения справиться с натиском. Введение нерабочей недели, подчеркнул он, даст возможность "сбить пик новой волны" пандемии.