У талибов* нет дедлайнов по созданию инклюзивного правительства

Запрещенному в России радикальному движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане, не ставится никаких дедлайнов по формированию инклюзивного правительства. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Нет", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он также подтвердил, что на встрече обсуждался вопрос международного признания талибов. Дипломат уточнил, что это произойдет, но лишь тогда - и это сказали афганской делегации все участники встречи - талибы будут "выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, которая касается и вопросов правочеловеческих и инклюзивности".