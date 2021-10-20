В Дагестане пройдет тотальный диктант на языках народов республики

Министерство по национальной политике Дагестана сообщило о том, что в республике пройдет тотальный диктант на языках народов Дагестана в День дагестанской культуры и языков. Мероприятие состоится на базе государственного и педагогического университетов

Сообщается, что тотальный диктант будут писать на аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, русском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском и других языках республики.

Цель проведения мероприятия – привлечение внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов Дагестана.

Главные площадки проведения диктанта в Махачкале станут Дагестанский государственный университет и Дагестанский государственный педагогический университет. Также диктант можно будет написать во всех муниципальных образованиях республики.