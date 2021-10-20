Производство "левого" алкоголя обошлось жителю Дагестана в миллионный штраф

Кумторкалинский районный суд вынес решение по жителю селения Тюбе, организовавшему производство и продажу алкогольной продукции – суд оштрафовал его на 3,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В текущего 2021 года сотрудники УФСБ и МВД по Дагестану изъяли у него контрафактную алкогольную продукцию общей стоимостью более 1,8 млн рублей, суд признал его вину по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", а также "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, - говорится в решении суда, передает "АиФ-Дагестан".