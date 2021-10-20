Любитель ставок занял и не вернул 50 млн рублей в Новороссийске

На Кубани передано в суд уголовное дело против 34-летнего жителя Новороссийска, который занял порядка 50 млн рублей у знакомых и не вернул долги. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"По данным следствия, обвиняемый ввел в заблуждение потерпевших, у которых занял различные суммы денег от 750 тыс до 35 млн рублей. Получая очередной займ, мужчина обещал вернуть деньги с процентами под расписку. Однако взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, распорядившись займами по своему усмотрению", - отмечается в сообщении.

В результате обвиняемый нанес ущерб пяти потерпевшим примерно на 50 млн рублей, 15 млн из которых он "спустил" на ставках в букмекерских конторах.

Было открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), оно передано в суд, где будет рассмотрено по существу. С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшие получили обратно часть похищенного в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками следственных органов и полиции.