РОФ Чечни выплатит семьям родившихся в Мавлид ан-Наби мальчиков денежные премии

Родители новорожденных мальчиков, появившихся на свет в Чечне 18 октября — в день рождения пророка Мухаммеда – получат крупные денежные премии.

"Региональный общественный фонд (РОФ) имени первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал денежные средства в размере 100 тыс рублей для каждой из семей, в которых в этот почитаемый день родились мальчики", - сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, передает "Это Кавказ".

Такая благотворительная акция проводится в республике уже несколько лет, - добавил министр.

Напомним, Мавлид ан-Наби в нынешнем году пришелся на 18 октября - в этот день в республике родились 67 мальчиков.