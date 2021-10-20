Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов вакцинироваться от коронавируса, однако препарат должен быть белорусского производства.

"Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - сказал он во время общения с работниками Минской областной клинической больницы, передает БелТА.

Ранее Лукашенко сообщал, что в конце июля 2020 года бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус и не планирует вакцинироваться.