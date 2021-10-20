Покушение на металлолом раскрыли на Ставрополье

Полицейские пресекли кражу металлолома в Нефтекумском городском округе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступил сигнал о попытке кражи имущества с закрывшегося предприятия. Преступников владелец участка выявила по записям камеры видеонаблюдения.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к инциденту могут быть причастны двое жителей поселка Затеречного, которых доставили в отдел, где они дали признательные показания.

"Как оказалось, двое товарищей, прогуливаясь по улицам Нефтекумска, решили забраться на территорию старого завода. Мужчины перелезли через забор, а после проникли в здание цеха, где и обнаружили металлолом", - отметили в полиции.

Преступники увидели камеры видеонаблюдения, но не смутились, решив пока убрать металл в более удобное для транспортировки место, а также оборвать кабели, питающие камеры. Затем приятели покинули предприятие, чтобы вернуться на следующий день и украсть имущество.

"Однако слаженная работа стражей порядка и своевременное обращение владельца территории в полицию не позволили злоумышленникам завершить противоправное деяние", - подчеркнули в управлении.

На сегодня расследование уголовного дела ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ, завершено. Один из мужчин попытался покинуть пределы округа, и его уголовное дело было выделено в отдельное производство. На сегодня уголовные дела в отношении обоих обвиняемых переданы в Нефтекумский районный суд.