Мастер-план обеспечит развитие сельской агломерации в Дагестане

Первый в стране мастер-план развития сельской агломерации разработают в Сулейман-Стальском районе Дагестана, информирует пресс-служба районной администрации. Уточняется, что в состав агломерации войдут пять сел района.

"Сулейман-Стальский район станет первым в России, который получит подобный документ - мастер-план по развитию сельской агломерации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице района в Instagram.

Цель разработки мастер-плана - обеспечение "долгосрочного и устойчивого социального, экономического и пространственного развития территорий Сулейман-Стальского района, способствующего формированию комфортной и привлекательной среды в соответствии с современными стандартами и запросами местных жителей".