Ингушетия пока противится обязательной вакцинации

Ингушетия осталась последним регионом России, власти которого не ввели ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов.

Как пояснил ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов, власти республики не планируют делать прививки от ковида обязательными, а ограничатся "разъяснениями и настойчивыми рекомендациями", поскольку "вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию", - цитирует его ТАСС.

Еще накануне в число таких регионов-"отказников" входили Ненецкий автономный округ и Калмыкия, но сегодня их власти из-за неблагоприятной эпидситуации также приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Такую же меру ввели сегодня и на Ставрополье, где система QR-кодов практиковалась с начала года.