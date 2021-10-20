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Вильфанд порадовал москвичей прогнозом погоды

Вильфанд порадовал москвичей прогнозом погоды

Вечером среды в Москве начнется изменение погоды, ночью потеплеет на 4-5 градусов, днем в четверг в столице прогнозируется от12 до 14 тепла. Днем столбики термометров опднимутся до 15 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.

По его словам, "быстрая смена погодного режима" произойдет не только в Москве, но и на всей территории Европейской России, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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