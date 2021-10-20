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Land Cruiser перевернул "скорую" на Дону

Land Cruiser перевернул &quot;скорую&quot; на Дону

Один человек пострадал в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи и автомобиля Land Cruiser в Ростове-на-Дону, информирует отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Согласно предварительным данным,  водитель Land Cruiser ехал со стороны Кумженской рощи, однако на перекрестке не выполнил требование знака "Уступи дорогу".

В результате внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации, машина скорой перевернулась.

Медпомощь потребовалась фельдшеру. В настоящее время он находится в больнице. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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