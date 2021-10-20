Саакашвили готов лечь в больницу ради спасения Грузии

Находящийся под стражей бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился последовать совету врачей и лечь в больницу, его послание зачитал адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Ранее медицинский консилиум, созванный по указанию Минздрава Грузии, осмотрел заключенного, по итогам проверки ему рекомендовали профилактическую госпитализацию.

По словам Саакашвили, пока он не выйдет из тюрьму, он не будет принимать пищу. В то же время политик стремится не потерять "здравый ум и работоспособность".

"Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне бодрствовать, и даже в очень ограниченной мере, но все же участвовать в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, пока могу", - приводит слова оппозиционера РИА Новости.