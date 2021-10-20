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Песков рассказал о планах Путина по ревакцинации

Песков рассказал о планах Путина по ревакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами сообщил о том, что глава государства Владимир Путин пока не ревакцинировался.  По его словам, после ревакцинации президента об этом будет объявлено отдельно.

Представитель Кремля пояснил, что глава государства будет ревакцинироваться в соответствии с рекомендацией врачей.

Пресс-секретарь уточнил, что сам тоже не сделал прививку, так как у него высокий уровень антител.

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