Отпуск или командировка для москвичей может закончиться удаленкой

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице готов отправлять на "удаленку" тех москвичей, кто вернулся домой из отпуска или из командировки, - сообщили в штабе.

"Они могут быть включены в норму 30% работников, переводимых на дистанционный режим, так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также будет изменен порядок оформления больничных работающим гражданам, которые должны соблюдать режим изоляции – этот нормативно-правовой акт сейчас готовится на федеральном уровне и в ближайшее время он будет опубликован, - добавили в штабе.