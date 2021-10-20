Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Expo-центре Нур-Султана проходит международная аграрная выставка

В Expo-центре Нур-Султана проходит международная аграрная выставка

В столице Казахстана в международном выставочном центре Expo сегодня открылась аграрная выставка "KazAgro/KazFarm-2021", в которой принимают участие более 120 компаний из 20 стран. 

Ее участники и гости смогут осмотреть образцы инновационной сельскохозяйственной техники, обменяться опытом, обзавестись новыми партнерскими связями.

"Возможность вступить в прямой непосредственный диалог с потенциальным партнером абсолютно необходима сейчас всем нашим участникам. Чтобы развивать сельскохозяйственную отрасль, нам нужно использовать все новые техники и технологии. Этому и посвящена выставка", - рассказала директор выставочной компании "МВК ExpoGroup" Шолпан Кожабаева, передает Sputnik Казахстан.

В рамках выставки можно будет посетить конкурс основных пород крупного рогатого скота (КРС) в Казахстане: казахской белоголовой, аулиекольской, ангус, герефорд, калмыцкой и молочных пород, которых оценят приглашенные международно признанные судьи-эксперты, после чего пройдет масштабный аукцион, на которых можно будет приобрести их.

Выставка продлится до 22 октября.

1080 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!