В Expo-центре Нур-Султана проходит международная аграрная выставка

В столице Казахстана в международном выставочном центре Expo сегодня открылась аграрная выставка "KazAgro/KazFarm-2021", в которой принимают участие более 120 компаний из 20 стран.

Ее участники и гости смогут осмотреть образцы инновационной сельскохозяйственной техники, обменяться опытом, обзавестись новыми партнерскими связями.

"Возможность вступить в прямой непосредственный диалог с потенциальным партнером абсолютно необходима сейчас всем нашим участникам. Чтобы развивать сельскохозяйственную отрасль, нам нужно использовать все новые техники и технологии. Этому и посвящена выставка", - рассказала директор выставочной компании "МВК ExpoGroup" Шолпан Кожабаева, передает Sputnik Казахстан.

В рамках выставки можно будет посетить конкурс основных пород крупного рогатого скота (КРС) в Казахстане: казахской белоголовой, аулиекольской, ангус, герефорд, калмыцкой и молочных пород, которых оценят приглашенные международно признанные судьи-эксперты, после чего пройдет масштабный аукцион, на которых можно будет приобрести их.

Выставка продлится до 22 октября.