В Москве отмечен небывалый рост заболеваемости коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе фиксируется рекордный темп прироста заболеваемости COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Очередной подъем заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (30%) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали", - подчеркнула она, пишет ТАСС.

Она добавила, что система здравоохранения за полтора года адаптировалась к условиям пандемии, коек для ковидных больных хватает, при этом нет необходимости сокращать объемы плановой стационарной медицинской помощи. Однако, если экспоненциальный рост заболеваемости не будет вскоре остановлен, то через несколько недель Москве может не хватить имеющихся мощностей.