Путин и Байден могут встретиться в этом году
Президент России Владимир Путин может провести встречу с американским коллегой Джо Байденом до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во время недавней встречи (помощника российского лидера Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания", - заявил он журналистам.
Песков пообещал, что после того, как эти "понимания" "конкретизируют" относительно формата и сроков, результаты будут обнародованы.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что встреча Путина и Байдена "в том или ином формате вполне реальна" до конца текущего года.
Вестник Кавказа
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