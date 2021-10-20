Путин и Байден могут встретиться в этом году

Президент России Владимир Путин может провести встречу с американским коллегой Джо Байденом до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во время недавней встречи (помощника российского лидера Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания", - заявил он журналистам.

Песков пообещал, что после того, как эти "понимания" "конкретизируют" относительно формата и сроков, результаты будут обнародованы.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что встреча Путина и Байдена "в том или ином формате вполне реальна" до конца текущего года.