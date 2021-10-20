Школьникам Дона могут продлить каникулы

В связи с ухудшающейся эпидобстановкой в Ростовской области есть вероятность продления каникул для школьников, сообщили сегодня на заседании правительства региона.

По словам заместителя губернатора Сергея Бондарева, есть рекомендации о продлении каникул, причем с оговоркой - каждый субъект принимает решение в зависимости от эпидситуации, которая именно в регионе. "Мы вчера провели ряд рабочих встреч. Сегодня министр образования области Лариса Балина доведет решение по каникулам, которое будет в нашем регионе", - сказал он.

Уточняется, что каникулы будут совпадать с нерабочими днями, которые могут продлиться с 26 октября по 10 ноября.