В Чечне насчитали более 1,5 млн жителей

Население Чечни впервые в истории превысило 1,5 млн человек, - сообщил сегодня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

"В начале 2000-х в Чечне насчитывалось около миллиона жителей. Сегодня эта цифра, впервые за всю историю нашей республики, составляет более 1,5 млн", - сообщил Дудаев, передает "Это Кавказ".

За этой цифрой кроется огромный объем работы: в республике строятся отличные дороги, больницы, школы, создается высококачественная инфраструктура для развития всех сфер жизнедеятельности, что позволяет жителям республики быть уверенными в завтрашнем дне, - добавил министр.

