Полиция Грузии задержала еще одного "укрывателя" Саакашвили

Еще один подозреваемый задержан в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, такое сообщение распространила пресс-служба МВД страны.

"Полиция в рамках расследования дела Михаила Саакашвили по обвинению в укрывательстве преступления задержала еще одного человека", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что суд принял решение о задержании в качестве обвиняемого Г. Н., 1989 года рождения.

В МВД напомнили, что по такому же обвинению полицейские ранее задержали трех человек.