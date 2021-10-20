Полиция Грузии задержала еще одного "укрывателя" Саакашвили
Еще один подозреваемый задержан в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, такое сообщение распространила пресс-служба МВД страны.
"Полиция в рамках расследования дела Михаила Саакашвили по обвинению в укрывательстве преступления задержала еще одного человека", - цитирует его ТАСС.
Уточняется, что суд принял решение о задержании в качестве обвиняемого Г. Н., 1989 года рождения.
В МВД напомнили, что по такому же обвинению полицейские ранее задержали трех человек.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться