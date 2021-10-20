EgyptAir нарастила число рейсов из Москвы на курорты Египта до 28 в неделю

Авиакомпания EgyptAir стала выполнять по 28 рейсов в неделю на египетские курорты: выполняется 14 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 14 - в Хургаду из московского аэропорта Домодедово.

"Авиакомпания EgyptAir увеличила частоту полетов на курорты Египта из московского аэропорта Домодедово. Пассажиры воздушной гавани могут улететь из Москвы на побережье Красного моря 28 раз в неделю", - сообщается в аэропорту.

Напомним, полеты на курорты Египта были возобновлены в августе.