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EgyptAir нарастила число рейсов из Москвы на курорты Египта до 28 в неделю

EgyptAir нарастила число рейсов из Москвы на курорты Египта до 28 в неделю

Авиакомпания EgyptAir стала выполнять по 28 рейсов в неделю на египетские курорты: выполняется 14 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 14 - в Хургаду из московского аэропорта Домодедово.

"Авиакомпания EgyptAir увеличила частоту полетов на курорты Египта из московского аэропорта Домодедово. Пассажиры воздушной гавани могут улететь из Москвы на побережье Красного моря 28 раз в неделю", - сообщается в аэропорту.

Напомним, полеты на курорты Египта были возобновлены в августе.

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Вестник Кавказа

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