В аэропорту Владикавказа искали взрывное устройство

Сегодня утром на несколько часов была парализована работа воздушной гавани Северной Осетии, - сообщили в пресс-службе авиаузла.

Утром в международный аэропорт Владикавказа поступило сообщение об угрозе взрыва. Сотрудники спецслужб провели полную эвакуацию пассажиров и персонала и проверили все здание аэропорта, все это время аэропорт не обслуживал авиарейсы, - передает "Интерфакс".

Бомбу в аэропорту не нашли. После вынужденного простоя аэропорт вернулся к штатной работе.