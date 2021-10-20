Восемь ТВ-каналов и два радио начали вещать в Зангилане

В городе Зангилан и в более чем 10 селах Зангиланского районе налажено вещание восьми телевизионных и двух радиоканалов. Такое сообщение опубликовано на сайте Минцифры Азербайджана.

В нем говорится, что работы проводило производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио"), вещание ведется посредством существующей 30-метровой вышки Миндживанской радиотелевизионной станции в поселке Миндживан.

Напомним, ранее на Шушинской радиотелевизионной станции было установлено необходимое оборудование, и с 31 декабря прошлого года телерадиовещание было возобновлено в городах Шуша, Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также в расположенных рядом населенных пунктах. Четвертого октября текущего года в Кельбаджаре ввели в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку, которая обеспечивает вещание восьми теле- и одного радиоканала в самом Кельбаджаре и 15 прилегающих селах.

Идут работы по восстановлению телерадиовещания на других освобожденных землях, до конца года будет восстановлена работа станции Шахйери на территории одноименного села в поселке Гадрут Ходжавендского района.