России грозит эпидемия туберкулеза

Специалист Минздрава считает, что в ближайшее время в России значительно вырастет заболеваемость туберкулезом, причиной тому приостановка профосмотров из-за пандемии коронавируса.

"Профосмотры у нас тоже были потеряны в прошлом году, и, по нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причем увеличение заболеваемости запущенными формами, заразными формами", - предупредила директор ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава РФ, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева на конференции "Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".

Врач пояснила, что туберкулез становится заразным, когда у человека проявляются симптомы, появляются жалобы. Не исключено, что увеличение числа запущенных случаев заболевания приведет и к росту смертности от туберкулеза.