Одна из клиник Тбилиси готова принять голодающего Саакашвили

Руководство Тбилисской клиники "Вивамед" сообщило о том, что сотрудники готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили. По данным телекомпания "Пирвели", он может быть доставлен сюда из Руставской тюрьмы.

Накануне бывшего главу государства посещал консилиум врачей, созданный по указу минздрава. По результатам обследования была рекомендована госпитализация политика. Напомним, что Саакашвили голодает уже 20 дней.

"По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы", - сообщают местные журналисты. Уточняется, что на местах действуют беспрецедентные меры безопасности", - сообщает ТВ.