МВД России меняет пистолет Макарова на пистолет Лебедева

На вооружение министерства внутренних дел России на смену пистолету Макарова (ПМ) придет новейший 9-мм компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний "Калашников", - сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Подтверждаем принятие пистолета ПЛК на вооружение МВД", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что группа компаний готова приступить к серийному производству ПЛК в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

Переоснащение министерства связано недостаточной мощностью патрона штатного ПМ, который не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию, - сообщил источник в ОПК.

"Патрон ПЛК 9х19 является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов. Помимо этого, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него значительно большая емкость магазина и двусторонние органы управления, что существенно повышает эффективность выполнения боевых задач", - сообщил источник.

ПЛК компактен, что позволяет применять для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.

Длина пистолета ПЛК - 180 мм, длина ствола - 92 мм, масса - 0,71 кг, емкость магазина - 14 патронов, - сообщили в "Калашникове".