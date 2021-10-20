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Режим нерабочих дней могут ввести в Петербурге

Режим нерабочих дней могут ввести в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о введении нерабочих дней в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил в среду заместитель губернатора города Олег Эргашев.

Решение о введении нерабочих дней будет принимать губернатор Петербурге Александр Беглов.

"Мы выполним полностью поручение и премьера, и президента", - отметил Эргашев.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить В России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Президент Владимир Путин рассмотрит предложение 20 октября.

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