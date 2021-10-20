Каладзе отказал Мелия в дебатах

Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Каха Каладзе отверг предложение своего конкурента во втором туре, лидера оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ники Мелия, о проведении публичных дебатов.

Говоря о причинах отказа, представитель правящей партии напомнил, что на дебатах перед первым туром его оппонент вел себя буквально по-хулигански прямо в студии. "Он ругается, оскорбляет меня и мою семью, и это в то время, когда они (ЕНД) не представили никакого видения развития Тбилиси", - цитирует Каладзе Sputnik Грузия.

Второй тур выборов в местные органы власти пройдет 30 октября в 20 городах и районах Грузии, включая столицу.