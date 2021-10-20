Власти Крыма жестко ограничат туристов - источник

Предстоящие ноябрьские праздники для туристов в Крыму могут пройти в условиях жестких ограничительных мер из-за всплеска заболевания коронавирусом, - сообщил информированный источник.

"Основная задача - разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных. Какими будут ограничения, пока непонятно, но они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Больницы Крыма заполнены пациентами с коронавирусом почти на 100%, поэтому властям Крыма сейчас не до туристов, - добавил собеседник агентства

Официального подтверждения этой информации у агентства пока нет.