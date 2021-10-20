Смертность от коронавируса установила очередной рекорд в России

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 34 073 случая заболевания, умерли 1 028 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 34 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 067 (9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 847, в Санкт-Петербурге - 3 274, в Московской области - 2 590. В Крыму новых случаев 612, в Ставропольском крае - 388, в Краснодарском крае - 254, в Дагестане - 140, в Кабардино-Балкарии - 112, в Северной Осетии - 89, в Чечне - 87, в Ингушетии - 66, в Карачаево-Черкесии - 66, в Адыгее - 64.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 8 094 825 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 25 231 человек, за весь период - 7 065 712 человек.

Умерли за сутки 1 028 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 226 353 человека.