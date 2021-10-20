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Госпиталь ЮВО начал прием коронавирусных больных

Госпиталь ЮВО начал прием коронавирусных больных

Военный клинический госпиталь Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и его филиале в Новочеркасске сегодня начал прием гражданских пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, - сообщает пресс-служба ЮВО.

"В 1602 военном клиническом госпитале ЮВО оборудовано 80 койко-мест для стационарного лечения тяжелобольных COVID-19 из числа гражданских жителей Ростовской области", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Уже сейчас на лечении у военных врачей госпиталя находятся более 90 гражданских пациентов, которым требуется интенсивная терапия, - сообщил начальник госпиталя Валерий Кокоев.

Среди тяжелобольных нет ни одного вакцинированного от COVID-19, - добавил военный медик.

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Вестник Кавказа

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