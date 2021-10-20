Больше половины россиян против создания автономного Рунета

Исследование банка "Открытие" показало, что мнения россиян о создании полностью автономного сегмента интернета разделились почти поровну, пишет РИА Новости.

"Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и еще 31% - скорее поддерживают", - рассказали аналитики.

При этом резко отрицательно к идее Рунета относятся 22% опрошенных, еще 32% - скорее отрицательно.

Также выяснилось, что 73% респондентов не могут жить без интернета. Большинство (66%) россиян считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. При этом 19% опрошенных считают, полностью отключить интернет в России технически невозможно.