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Роспотребнадзор Кубани отправил в топку две тонны мяса "левых" цыплят

Роспотребнадзор Кубани отправил в топку две тонны мяса &quot;левых&quot; цыплят

Власти Кубани приняли решение уничтожить две тонны мяса цыплят неизвестного происхождения, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе совместной работы сотрудников Россельхознадзора и правоохранителей по Успенскому району края было выявлено нарушение ветеринарного законодательства при перевозке замороженного мяса – две тонны мяса цыплят-бройлеров в грузовике, остановленном на стационарном посту ДПС, не имели маркировки и клейм ветеринарно-санитарного осмотра, также у водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, - передает "АиФ-Юг".

Поскольку такая продукция является опасной и создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, она была уничтожена под контролем специалистов государственного ветеринарного контроля в крематоре Усть-Лабинска.

В отношении перевозчика контрафактной продукции возбуждены дела об административном правонарушении.

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