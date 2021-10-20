Талибы* прибыли в Москву
Делегация запрещенного в России радикального движения "Талибан" прибыла в "Президент-Отель", где сегодня состоится очередное, третье заседание консультаций московского формата по Афганистану, об этом сообщает ТАСС.
Руководитель делегации - зампредседателя временного правительства Афганистана мавлави Абдул Салам Ханафи, в ее состав также вошел ряд министров, в том числе глава МИД Ахмадулла Муттаки.
Представители "Талибана" проследовали в здание, не дав никаких комментариев журналистам.
Перед началом собствено заседания делегацию талибов принимает глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры проходят за закрытыми дверями.
Напомним, в прошлый раз консультации по Афганистану в московском формате проходили 9 ноября 2018 года.
Вестник Кавказа
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